"Моя принцесса": продюсер Жан Муканов стал отцом в седьмой раз

Жан Муканов с семьей. Фото: instagram.com/impresario.tv

Известный продюсер Жан Муканов сообщил своим подписчикам в соцсети, что стал отцом в седьмой раз. В семье продюсера появилась девочка по имени Ханзада, передает NUR.KZ.

"В этот священный месяц по воле Творца всех миров у меня родилась дочь! Рост 54 см. Вес 3 кг 580 г. Она будет носить новую фамилию Жан, а имя ей мы дали в честь Ханзады Есеновой - Ханзада! Жан Ханзада, доча, моя принцесса, добро пожаловать в этот прекрасный мир!

Любовь всей моей жизни, моя Львица умеет делать подарки. Благодарю тебя, родная, за все что ты делаешь для меня и наших детей!" - отметил он в своем Instagram (здесь и далее орфография и публикация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, в числе которых артисты отечественного шоу-бизнеса - Молдир Ауелбекова, Тамара Асар, Мадина Садвакасова, Торегали Тореали, Майра Мухамедкызы, Айкын - поздравили счастливого отца с пополнением в семье. Они пожелали малышке и ее маме крепкого здоровья. Отметим, что девочка появилась на свет в день рождения отца.

"О, супер, поздравляю!", "Как здорово!", "Поздравляю от души", "Жан, ура! Ваша Львица молодец", "Как круто! Женгешка молодец", " Добро пожаловать в этот прекрасный мир милая Ханзада", "Дай Аллах доченьке счастья в обоих мирах", "Жан, ну ты ювелир, в свой день рождения такой шикарный подарок", "Мамочке скорейшего восстановления! Жан, а вас поздравляю с днем рождения" , - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967742-moya-printsessa-prodyuser-zhan-mukanov-stal-ottsom-v-sedmoy-raz/