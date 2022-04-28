Михаил Галустян рассказал о работе грузчиком, подарках жене и отношении к деньгам в семье

Михаил Галустян. Фото: instagram.com/m_galustyan

Российский шоумен Михаил Галустян рассказал, как в его семье относятся к деньгам. По словам комика, он начал подрабатывать с 13 лет, а сейчас своих дочерей учит часть заработанных средств отдавать на благотворительность, передает NUR.KZ.

В интервью изданию "Телепрограмма" актер рассказал, как, будучи пионером, собирал макулатуру, помогал пенсионерам и ветеранам, выращивал кроликов в кружке юных натуралистов - все это делалось бесплатно.

"Одна из моих первых "коммерческих подработок" была в 13 лет. Мы с ребятами взяли у родителей по рублю, пошли на комбинат и купили там ящик мороженого. Потом пошли на пляж продавать мороженое, а на вырученные деньги купили два ящика. Когда стал постарше, то и траншеи копал, и грузчиком был. Получал копейки, но на лимонад, эскимо, поездку с друзьями в горы на шашлыки хватало", - вспоминает Галустян.

Он рассказал о том, как воспитывает двух своих дочерей. По словам шоумена, его дети, как и многие, являются "жертвами эпохи потребления".

"Мы с женой объясняем, что купленная вещь должна бережно носиться, нужно ухаживать за ней и так далее. Старшая дочка под присмотром учителя занимается эпоксидной смолой — отливает фигурки, выставляет их на продажу. Я с ней сразу поговорил, поэтому Эстелла часть вырученных денег отдает на благотворительность, а часть копит. И теперь она понимает, что часть дохода всегда нужно отдавать на благотворительность, поскольку есть люди, которым эти деньги намного нужнее", - объясняет Михаил.

Сам актер выдает детям по 500 рублей (около 3000 тенге) в неделю.

В этом году Галустян с женой отмечают 15-летие совместной жизни. В честь этого комик подарил супруге автомобиль.

"К счастью, вовремя успел купить, через несколько дней очень сильно поднялись цены на автомобили", - отметил шоумен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967160-mihail-galustyan-rasskazal-o-rabote-gruzchikom-podarkah-zhene-i-otnoshenii-k-dengam-v-seme/