Отправившийся в Мекку Кайрат Нуртас дал ауызашар для постящихся (видео)

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/aidarbekov_nurtas

Отечественный певец Кайрат Нуртас, отправившийся в Мекку, накрыл дастархан для постящихся. Кадры с ауызашар опубликовал в соцсети его коллега по сцене Торегали Тореали, который тоже находится в Мекке вместе с родителями, передает NUR.KZ.

Мама Кайрата Нуртаса сделала репост видео, опубликованного Торегали Тореали в соцсети.

"Да будет доволен Аллах, Кайреке дает ауызашар в Мекке для наших казахстанцев. Наши бабушки сидят в центре. Пусть ваши пожелания сбудутся", - отметил Торегали.

Гульзира Айдарбекова добавила, что Кайрат в этот раз повез всех своих помощников, чему они были очень рады. Она пожелала, чтобы все ее читатели, которые искренне хотят отправиться в Мекку, попали туда, а их молитвы были услышаны.

В своей ленте Кайрат поздравил подписчиков с Қадір түні - Ночью предопределения. Поклонники певца оставили свои комментарии под постом.

"Пусть в нашей стране царит мир и единство", "Пусть наши и твои молитвы будут услышаны", "Пусть вас поддерживает Аллах. Желаю вам увидеть чудеса, которые посылает нам наш Творец в эту ночь!", "Молодец, Кайрат", "Хороший парень", - написали они.

Мы писали ранее, что Кайрат Нуртас прочитал грустные стихи о безответной любви. Он также поздравил свою супругу с днем рождения и отключил комментарии в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967151-otpravivshiysya-v-mekku-kayrat-nurtas-dal-auyzashar-dlya-postyaschihsya/