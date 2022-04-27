"Любить надо в первую очередь себя": Решетова призналась, что не готова на жертвы ради мужчин

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова устроила вечер откровений с подписчиками в Instagram. Она ответила, почему поправилась, увлекалась ли ботоксом, а также рассказала, удается ли ей соблюдать пост во время священного Рамадана, передает NUR.KZ.

Фанаты поинтересовались, вернулась ли Анастасия к соблюдению поста, ведь ранее она рассказывала, что была вынуждена его прервать.

"В прошлом году держала. В этом году не получается каждый день. Сначала ковид, потом перелеты. Очень много дней нужно будет наверстать", - призналась она.

Отметим, что не так давно Анастасия посетила главную мечеть в ОАЭ и прочла там намаз во время священного месяца.

Сторис Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель уже признавалась, что за время пребывания в Эмиратах набрала вес. Подписчики поинтересовались, не намеренно ли это сделала Настя, чтобы понравиться своему мужчине.

"Конечно, нет. Я никогда не старалась выглядеть для кого-то, а в первую очередь для себя!

Если мужчина заставляет вас выглядеть иначе ради его личных предпочтений - это ненормально. Любить надо в первую очередь себя, работать над собой только ради себя.

А поправилась я просто потому, что расслабилась. Как только действительно захочу вернуть прошлый вес, то верну. Возможно, это будет очень скоро", - отметила она.

Сторис Анастасии Решетовой. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Экс-подруга Тимати также ответила на вопрос, делала ли она ботокс во время беременности.

"Я его никогда не делала и пока не планирую", - заверила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967001-lyubit-nado-v-pervuyu-ochered-sebya-reshetova-priznalas-chto-ne-gotova-na-zhertvy-radi-muzhchin/