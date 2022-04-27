"Я стала мамой": Ерке Есмахан объяснила свое интригующее заявление

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan/

Певица Ерке Есмахан объяснила свои слова про то, что она станет мамой. Речь шла о ее сыне Муслиме, который отметил свое десятилетие, передает NUR.KZ.

Ранее отечественная артистка заявила, что станет мамой, и показала снимок узи на раннем сроке беременности.

Как и предполагалось, оказалось, что речь шла о ее единственном сыне, а не новой беременности - свое интригующее сообщение она оставила за несколько часов до его дня рождения.

В своем Instagram певица пояснила, что отмечает десятилетие Муслима.

"Продолжаем принимать поздравления! Я родила! 10 лет назад я привела в мир вот эту сладкую печеньку, стала мамой. Моя душа, мое сердце, мой цыпленок, умный сынок, маленький ежик", - написала Ерке.

Она показала подписчикам серию его трогательных младенческих и детских фотографий.

"Будь здоров! Батыр, чемпион, мой сынок. Будь человеком, который защищает свою страну, свою землю и верно служит. Осуществи свои мечты. Мой красавчик, моя семья! С днем рождения!" - добавила артистка, признавшись наследнику в любви.

Она также заявила, что любит подписчиков, и пожелала всем счастья и мира на земле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966993-ya-stala-mamoy-erke-esmahan-obyasnila-svoe-intriguyuschee-zayavlenie/