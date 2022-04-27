"Вот бы на денечек стать маленькой": Семенович показала архивное фото с родителями

Анна Семенович с матерью и отцом. Фото: t.me/annsemenovich

Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович окунулась в ностальгию и решила перебрать старые снимки. Она опубликовала архивное фото из детства и вызвала умиление своих фанатов, передает NUR.KZ.

"А когда-то можно было с крокодильчиком на ручки, сделать кислую мину и все перед тобой прыгали и выпрашивали улыбку. Но, видимо, я была непреклонна.

Вот бы на денечек стать маленькой и на море с родителями, поедать вареную кукурузу на пляже. С этими теплыми мыслями я пошла спать", - написала Анна в своем Telegram-канале (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На старом снимке маленькую Аню держит на руках отец. Семья запечатлена во время отдыха на море. Молодые мама и папа артистки улыбаются на камеру.

Анна Семенович с матерью и отцом. Фото: t.me/annsemenovich

Подписчики Семенович умилились снимку и оставили свои комментарии. Некоторые вспомнили свое безоблачное детство.

"Красивая семья", "Сильно на маму похожа", "У моей мамы точно такой же был купальник! И примерно такое же есть фото", "На папу похожа", "Аня, это ты?", "Какая прелесть", - написали они.

Ранее мы писали, что Анна Семенович без макияжа продемонстрировала кулинарный талант, приготовив праздничное блюдо на Пасху. Артистка также призвала не копить обиды.

Анна Семенович в окружении близких. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966959-vot-by-na-denechek-stat-malenkoy-semenovich-pokazala-arhivnoe-foto-s-roditelyami/