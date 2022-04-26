"С возрастом уже видишь, кто есть кто": Бородина о том, как женщины меняют взгляды на мужчин

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина, переживающая последствия развода с Курбаном Омаровым, порассуждала о том, как с возрастом меняется отношение женщин к ухажерам. По мнению телеведущей, взрослея, дамы перестают мириться с недостатками мужчин, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале Ксения Бородина опубликовала цитату о том, что замуж надо выходить по молодости, по глупости, по большой любви или из-за беременности.

"Потому что повзрослеешь, поумнеешь и поймешь, что идеальных людей нет, а неидеальный тебе не нужен", - говорится в тексте.

Знаменитость решила обсудить эту тему с подписчицами.

"Согласны? Ну, может, доля правды в этом есть, что по молодости, потому что вы оба растете в этом браке, но в любом случае это фортуна. Если попадется хороший человек, то неважно, в каком это возрасте случилось! Но я согласна с тем, что с возрастом уже видишь, кто есть кто, и ошибиться сложнее, все минусы сразу видишь. Считываешь, что человек из себя представляет. Плюс ты уже взрослая и не со всем готова мириться, как по глупости в молодости. Уже как сканер, видишь: так, этот - абьюзер, этот - позер, этот женат, этот - альфонс", - заявила Бородина.

"Ты два раза выходила по залету, и что?", "Чем бы себя еще успокоить", "Ксюша в любом возрасте Ксюша", "Альфонса прям выделила! Увидит обязательно", "Ксения, а вы в курсе, что мужчина - наше отражение? И чтобы рядом был настоящий мужчина, надо быть женщиной? Вам бы психолога хорошего и проработать эту линию", - съязвили в ответ пользовательницы соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966867-s-vozrastom-uzhe-vidish-kto-est-kto-borodina-o-tom-kak-zhenschiny-menyayut-vzglyady-na-muzhchin/