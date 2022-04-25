"И хочется, и колется": Дарья Александрова ответила на вопрос о третьем ребенке

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса и телеведущая Дарья Александрова высказалась о планировании третьего ребенка. Знаменитость призналась, что ей "хотелось бы чуть пожить не на гормонах", передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Дарьи в Instagram поинтересовался, когда она планирует рожать третьего ребенка. Сейчас девушка вместе с мужем воспитывает старшую дочь Мию от первого брака и младшего общего сына Аарона, которому в декабре исполнился год.

"Если честно, хотелось бы чуть пожить не на гормонах. Я вот уже хочу бросить кормить, чтоб зажить обычной Дашей. Годик хотя бы. Блин, и с другой стороны хочется, чтобы жизнь зарождалась в более или менее молодом организме. А то уже вот-вот и старородящая по оценкам ВОЗ. Ой, так уже бесит этот ВОЗ, если честно. Недавно ж вообще старородящая начиналась с 30 лет. Короче, я не знаю. И хочется, и колется", - призналась казахстанская актриса.

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Ранее Дарья также показала поклонникам, в каких образах выступала на сцене в составе группы Yes17.

"Да. Семь лет назад вот этим занималась. А многие даже и не в курсе, оказывается. Кто помнит? Стоит назад на сцену или нет?" - спросила она у фанатов, которые однозначно проголосовали за то, чтобы Александрова вернулась к карьере певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966685-i-hochetsya-i-koletsya-darya-aleksandrova-otvetila-na-vopros-o-tretem-rebenke/