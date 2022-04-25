Жулдыз Абдукаримова помогла купить новый дом многодетной семье в Шымкенте (видео)

Жулдыз Абдукаримова и семья Замиры. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала в соцсети, с какой целью прилетела в Шымкент. Она организовала сбор средств для покупки нового жилья многодетной семье. Нужная сумма была собрана за сутки и Жулдыз вручила ключи от дома новоселам, передает NUR.KZ.

В день своего рождения Жулдыз попросила не дарить ей цветы и подарки, а направить средства на благое дело. Она рассказала, что в Шымкенте многодетная семья долгие годы ютится в одной комнатке, не имея своего угла.

Жулдыз решила, что вместе можно будет купить жилье для этой семьи. Задуманное удалось осуществить и актриса прилетела в Шымкент, чтобы вручить новоселам ключи от их нового дома.

"Мне хочется начать с благодарности Аллаху. Меньше, чем за сутки простые люди, друзья, коллеги, родные, знакомые собрали на мое 34-летие 17 миллионов тенге", - рассказала она.

Благотворительная организация подыскала подходящий для семьи большой пятикомнатный дом с широким двором, гаражом и садом.

"Семья Замиры, которая не имела своего дома, обрела крышу над головой в этот священный месяц. Скоро дом будет обставлен мебелью, которую приобретет благотворительная организация", - отметила она.

Жулдыз поблагодарила всех, кто поддержал ее инициативу и помог многодетной семье. Она отметила, что любит свой народ, который всегда готов прийти на помощь.

"Надеюсь, что дети этой семьи получат правильное воспитание, вырастут достойными людьми, будут ценить труд и знания", - выразила она свое пожелание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966616-zhuldyz-abdukarimova-pomogla-kupit-novyy-dom-mnogodetnoy-seme-v-shymkente-video/