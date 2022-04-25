"Это попытка легализации измен": Макпал Исабекова резко высказалась о многоженстве

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Певица Макпал Исабекова резко высказалась о многоженстве. Знаменитость назвала это попыткой легализации мужчинами своих измен "под эгидой религии", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Макпал пообщалась с подписчиками, один из которых спросил ее мнение касательно многоженства.

"Многоженство - это попытка легализации мужчинами измен под эгидой религии, вот что я думаю", - заявила Исабекова.

Саму измену она считает предательством. По словам певицы, пытаться строить отношения с мужчиной, увлекшимся другой женщиной, невозможно.

"Если спрашиваете мое мнение: измена - предательство. Простить предательство, наверное, можно, если сердце полно понимания, милосердия и лояльности. Но продолжать строить отношения с человеком, чей взор обращен на кого-то еще, кроме вас, это как пытаться засунуть зубную пасту обратно в тюбик", - прокомментировала Макпал.

Она также рассказала, почему не показывает супруга подписчикам.

"Мой муж очень, очень, очень не любит публичность. Он интроверт в большей степени. Не нравится ему внимание излишнее со стороны людей. И я не вправе его заставлять, понимаете? Это его право, его выбор оставаться "за кулисами". Конечно, выходя куда-то вместе, мы не прячемся, люди нас видят. Но появляться в соцсетях он не хочет, и я уважаю его желание", - пояснила Исабекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966550-eto-popytka-legalizatsii-izmen-makpal-isabekova-rezko-vyskazalas-o-mnogozhenstve/