"Будьте внимательны к своим мыслям": Аша Матай порассуждала о качествах людей

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Отечественная телеведущая и актриса Аша Матай порассуждала о том, как важно наполнять себя позитивными мыслями. Она также разместила в соцсети теплое фото со своими детьми, чем вызвала восторг подписчиков, передает NUR.KZ.

Аша Матай поделилась своими мыслями в Instagram.

"Хороший человек старается замечать в людях только хорошее, а их изъяны прощает. А плохой человек видит в других лишь недостатки, ну а хорошее видеть не хочет. Вы согласны со мной?" - спросила Аша своих подписчиков.

Телеведущая добавила, что нужно с осторожностью относиться к своим мыслям, ведь они, как известно, материальны.

"Будьте внимательны к своим мыслям, любое дело начинается с них", - отметила она, добавив, что не стоит отягощать себя грузом плохих мыслей.

Сторис Аши Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Аша порадовала фанатов не только своими рассуждениями, но новым фото с детьми. Снимок телеведущей с дочерьми вызвал восторг ее подписчиков.

"Пупсики", - подписала она теплый снимок.

Пользователи Казнета пожелали молодой маме и ее деткам счастья. А некоторые попросили сделать фото всей семьи, они захотели увидеть в кадре и ее супруга - певца и актера Армана Конырбаева.

"Детки подросли, здорово, вот бы увидеть в будущем на фото еще двоих сыновей, пусть Бог вам их подарит", "Какие красивые вы, здоровья детям и вам", "Счастья вашей семье", "Где муж? Сделайте фото всей семьи", "Аша, красотка", - написали они.

Ранее мы писали, что Аша со старшей дочерью примерили роли профессиональных моделей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966305-budte-vnimatelny-k-svoim-myslyam-asha-matay-porassuzhdala-o-kachestvah-lyudey/