"Многие думают, что я сатанистка": Айжан Байзакова объяснила свою надпись про дьявола

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова объяснила смысл надписи в своем аккаунте, в котором упоминается дьявол. Она также призналась, что многие, ошибаясь, считают ее сатанисткой, передает NUR.KZ.

Казахстанская актриса и известная блогерша рассказала, что означает ее надпись Dance with the devil в профиле аккаунта Instagram.

"Многие, кстати, думают, что моя надпись (в профиле аккаунта - прим.ред.) dance with the devil - это поклонение какое-то сатане. Нет! Прямой перевод: "танец с дьяволом", что значит "рисковать", а я человек рискованный. И я никому не поклоняюсь, так, к слову. А то реально многие думают, что я сатанистка", - заявила Байзакова.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Между прочим, у ее брата Алихана в профиле красуется такая же надпись.

Кроме того, Айжан впервые показала членов своей команды, которые помогают ей вести блог с 2,2 миллиона подписчиков. В их число входят помощница, мобилограф и директор по рекламе.

"В свою команду выбираю тех, с кем мне комфортно, и кто может стать частью моей семьи. Мы не только работаем вместе, но и дружим, встречаемся на праздниках и обсуждаем не только работу", - пояснила блогерша.

Напомним, ранее Байзакова гневно высказалась в адрес сплетников, обсуждающих ее жизнь. Актриса заявила, что к осуждающим ее людям наказание придет через их детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966247-mnogie-dumayut-chto-ya-satanistka-ayzhan-bayzakova-obyasnila-svoyu-nadpis-pro-dyavola/