"Самый замечательный сын": Арман Давлетяров растрогал Сеть душевным видео с мамой

Арман Давлетяров с матерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров поделился трогательным видео со своей 85-летней мамой. Медиаменеджер признался, что с годами еще больше понял, как важно любить родителей, передает NUR.KZ.

"Уже месяц не видел свою маму, каждый день с ней на связи, но все равно очень скучаю. Уже давно у меня своя семья и дети, и сам я уже с сединой на висках.

Но мама - это совсем другое чувство любви. С годами еще больше понимаешь, насколько важно любить, заботиться и беречь своих родителей.

Сегодня порой они сами, как маленькие дети, но от этого твои чувства становятся только сильнее. Каждый день проживать с любовью и благодарностью к своим родителям.

Ради них, ради себя, ради своих детей. Иначе жить бессмысленно", - написал он в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои отзывы. Они пожелали маме Армана крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Люди, у которых есть мама, самые счастливые", "Вы самый достойный и замечательный сын", "Как же приятно на это смотреть!", "Долгих лет жизни маме", "Я смотрю и плачу, Арман, побудьте побольше рядом с мамой, учитесь на чужих ошибках, я очень жалею, что не смогла многое сделать своей маме", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966199-samyy-zamechatelnyy-syn-arman-davletyarov-rastrogal-set-dushevnym-video-s-mamoy/