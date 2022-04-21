"Почему я должна соглашаться на меньшее?": Мадлен высказалась о жадных мужчинах

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о жадных мужчинах и тех, кто требует при расставании вернуть все подарки. По мнению девушки, строить отношения с подобными личностями ни в коем случае нельзя, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша-миллионник порассуждала об отношениях с жадными мужчинами.

"Нет ничего хуже, чем жадный мужчина! Ну, это помимо того, что он может быть обманщиком или предателем. Жадность - это прям... Знаете, жадность не проявляется в том, чего у человека нет. Человек может иметь что-то, но немного, но он может вам это отдать и готов с вами это разделить, с вами поделиться.

А есть такие люди, у которых денег попой жуй, но зимой у них снега не попросишь. Он просто жадный и все, это ужасно. Я вообще не люблю жадных людей, я сама по себе не жадная и не люблю тоже жадных. Потому что думаю, что чем больше ты отдаешь, тем больше к тебе возвращается", - высказалась Мадлен.

По мнению Мадины, все же есть еще одна категория мужчин, строить серьезные отношения с которыми еще более недопустимо.

"Еще хуже, когда тебе человек что-то подарил, а потом при расставании просит подарки обратно. Фу просто! Уважение как к мужчине пропадает на всю жизнь абсолютно. Даже если человек это потом вернет, попросит прощения, никогда больше меня не будет там. Ужасно. Я слышу часто такие истории и как-то сталкивалась с подобным. Вот просто мужчина падает ниже плинтуса, думаешь: "Какой ты мелочный", - призналась Мамадалиева.

Блогерша отметила, что в таких ситуациях проблема намного глубже, чем кажется.

"Это гораздо все глубже, понимаете. Если человек в отношениях у вас попросил что-то обратно, то хорошо, то вы отделаетесь подарочками какими-то. Но потом вы можете выйти за него замуж, прожить какой-то отрезок жизни безвозвратный. Потом он может забрать у вас дом, имущество, машину, детей. Потому что человек, который способен на такое, он на одном не остановится. Если человек у вас хоть раз что-то попросил обратно, отдайте, забудьте, в сто раз заработаете больше. Но вы себя от такого уберегли в будущем. Не хочется, знаете, под старость лет из-за такого мужика остаться у разбитого корыта", - заявила Мадлен.

Мадина рассказала, что ей часто говорят, будто она хочет слишком многого.

"В смысле? А зачем соглашаться на меньшее? У меня нет второй жизни. Я не просто так надрывалась несколько лет, чтобы обеспечить себя чем-то. Почему я должна соглашаться на меньшее? Нет. У каждого своя норма, у меня такая", - резюмировала девушка.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику! (18+)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966080-pochemu-ya-dolzhna-soglashatsya-na-menshee-madlen-vyskazalas-o-zhadnyh-muzhchinah/