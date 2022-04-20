Бота Нурсеитова высказалась о переезде в Европу и пожаловалась на дороговизну жилья

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская модель и блогерша Бота Нурсеитова ответила на вопрос о переезде на постоянное место жительства с Европу. По словам девушки, это слишком дорогое решение, требующее высокого заработка, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Боту в Instagram, хотела ли бы жить в Европе.

"На ПМЖ не смогла бы. Я говорила, что у меня было такое ощущение, будто я нахожусь в огромном музее и скоро нужно выходить. Европа - это скопление туристов со всего мира. Чтобы здесь жить, нужно иметь хорошую высокооплачиваемую работу, либо иметь очень много денег. Например, квартиры в Париже стоят в среднем 1 миллион долларов. И очень много других причин. Но приезжать погулять - круто", - ответила блогерша.

Story Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Другой поклонник поинтересовался, верит ли девушка в женскую дружбу.

"Верю! Но не в ущерб себе! Если человек заставляет меня чувствовать себя не очень, то я отдаляюсь. И не люблю никакие выяснения, разговоры и так далее. Просто закрываюсь и все", - заявила Нурсеитова.

Мужчин-друзей Бота сейчас не имеет.

"Ну, в смысле с кем я прям вижусь, гуляю, общаюсь каждый день. Но скажу по секрету, кажется, начинать отношения с тем, кого хорошо знаешь, гораздо легче, чем с тем, кого не знаешь вовсе. Потому что ты уже доверяешь как другу, ты знаешь, какой он придурок, какие у него привычки, девушки и так далее", - пошутила она.

Story Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965998-bota-nurseitova-vyskazalas-o-pereezde-v-evropu-i-pozhalovalas-na-dorogoviznu-zhilya/