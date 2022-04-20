"Сладкая моя": фото Акботы Сейтмагамбет с маленькой дочерью умилило ее поклонников

Акбота Сейтмагамбет с дочерью. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет опубликовала в соцсети милое фото с маленькой дочерью. Подписчики выразили восхищение молодой матери и отметили, что считают Акботу, которая одна воспитывает двоих детей, очень сильным человеком, передает NUR.KZ.

"Сладкая моя", - написала Акбота в Instagram, добавив хештег "страна любви и счастья".

Фото с малышкой на фоне цветущих деревьев умилило соцсети. Подписчики не поскупились на добрые отзывы и смайлики в виде сердечек в адрес молодой мамы и ее любимой девочки.

"Мне тоже нужна такая сладость", "Сердечки", "Вау, красиво", "Желаю тебе увидеть достижения твоих малышей", "Девочка подросла, будет на вас похожа", "Акбота, вы супер, молодец", "Дорогие мои", "Счастья вам", - оставили комментарии фанаты.

Отметим, что экс-солистка "КешYOU" часто делится своими размышлениями. В этот раз она опубликовала грустный стих в своем сторис.

"Сегодня я узнала, что судьба испытывает за большие мечты, что люди плачут из-за доброты. Что влюбленные в жизнь не теряют терпения, добродушные люди остаются в забвении.

Сегодня я узнала, что человек больше терпит, чем от счастья порхает, что сердце мертво, когда долго прощает.

Справедливость не ценят, побеждает чаще зло, а я глотаю слезы, не показывая их назло.

Мое непрощающее сердце меня доведет, жизнь моя кружит, как водоворот", - поделилась она стихотворными строками.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет была замужем за шоуменом Дауреном Айдаркуловым, от которого имеет двоих детей. В 2020 году пара, которая считалась одной из самых красивых в казахстанском шоу-бизнесе, объявила о разводе.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965967-sladkaya-moya-foto-akboty-seytmagambet-s-malenkoy-docheryu-umililo-ee-poklonnikov/