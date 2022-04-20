"Не имеют уважения к себе и избраннице": Макпал Исабекова порассуждала о мужских изменах

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал Исабекова высказала свое мнение об изменах и о тех мужчинах, которые оправдывают их природной полигамностью. Певица заявила, что такие люди не имеют достоинства даже признать свою слабость, передает NUR.KZ.

В Instagram артистку спросили ее мнение о причинах мужских измен и о том, в каких случаях они происходят.

"Когда нет любви, я думаю, в первую очередь. Изменяющие мужчины не имеют уважения ни к себе, ни к своей избраннице - жене. А та их часть, которая прикрывает свою похоть якобы природной полигамностью, вообще фу! У них и достоинства-то мужского нет признать свою слабость. Это лишь мое мнение", - заявила Макпал.

Story Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Еще один вопрос от подписчиков касался ее круга общения - поменялся ли он после вступления в брак.

"Не столько поменялся, сколько сократился. Но я не связываю это с замужеством, хотя я сужу только со своей стороны, какие настроения "на том берегу", мне неизвестно. Мне думается, некоторым друзьям кажется, будто я переехала на другую планету, как вышла замуж. Видимо, не хотят беспокоить лишний раз и не звонят, не ищут меня, а мне обидно бывает, кажется, что не нужна стала им (наверное, это гормоны). Или, может, скучная я стала для них, не "тусибельная", - пожаловалась певица.

Знаменитость заверила, что ее "руки всегда широко расставлены в стороны в готовности обнять".

"И двери открыты для тех, кто желает войти в мою жизнь или выйти из нее. Я одинаково рада всему, что происходит в моей жизни, потому что нет потерь или находок, но есть выбор, сделанный нами когда-то, в начале пути, задолго до рождения", - порассуждала Макпал.

Story Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965866-ne-imeyut-uvazheniya-k-sebe-i-svoey-izbrannitse-makpal-isabekova-o-muzhskih-izmenah/