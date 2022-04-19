"Мне не стыдно и я не жалею": Ксения Бородина о браке с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина высказалась о браке с Курбаном Омаровым. Телеведущая заявила, что ей не стыдно и она не жалеет о том супружестве, но при этом считает, что нельзя заставлять себя терпеть все плохое в браке, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил звезду в Instagram, стыдно ли ей, что она была в браке с таким человеком, который сейчас устраивает с ней публичные разборки.

"Мне не стыдно и я не жалею. И кто-то скажет: "Уже второй брак, надо было терпеть". Не надо было терпеть и нельзя терпеть. И ничего страшного, что второй брак. Кто знает, как правильно: прожить в одном браке и терпеть все на свете или пройти нелегкий путь, но потом все-таки встретить своего человека и быть счастливой", - заявила Ксения.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Бородина также объяснила, что она все еще за семейные ценности, несмотря на то, что считает: женщине лучше быть одной, чем в плохом браке.

"Многих пугает одиночество, а это не страшно, это важнее и ценнее для себя, чем жить не с тем человеком. Вот о чем речь. Когда ты живешь не с тем человеком, ты тоже одинок по сути, ты чувствуешь пустоту внутри себя. Да, ты готовишь на двоих, кто-то открывает ключом дверь, пока ты пьешь чай на кухне, кто-то спрашивает, какой список продуктов и где что лежит в магазине, да, вы спите в одной кровати.

Но мне кажется, счастливый брак - это чуть другое. Вы скажете: счастье не может быть вечным - конечно, не может и этапы разные бывают, абсолютно разные! Но не все надо уметь пережить и не с тем тоже не надо", - порассуждала телеведущая.

Напомним, прошлым летом Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым после шести лет брака. Сейчас пара находится в состоянии вражды, то и дело задевая и обвиняя друг друга в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965664-mne-ne-stydno-i-ya-ne-zhaleyu-kseniya-borodina-o-brake-s-kurbanom-omarovym/