"Я изменилась как личность": Айжан Байзакова рассказала, как ораза повлияла на нее

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала, что в этом году решила держать оразу. Актриса поделилась, как это решение повлияло на нее - по словам девушки, она стала меньше курить и употреблять нецензурную лексику, а также начала правильнее питаться, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан заявила, что решила поделиться очень личной для нее информацией.

"Наконец я могу с вами поделиться очень личной информацией. Для многих из вас она станет шоком, и понятно почему. Хотелось держать это в секрете (так как все-таки это очень личное), но друзья сказали, что если именно я расскажу об этом, то для многих это сможет послужить примером, и все будут следовать за мной. Ведь если получилось у меня, то получится и у других.

Сейчас я держу пост — оразу. Изначально я пошла на этот шаг, чтобы испытать себя, проверить тело и дух, наконец сосредоточиться на внутреннем, а не на внешнем. Тем более все в нашей семье держат пост", - написала блогерша.

Как призналась Байзакова, она не думала, что эта ораза окажется для нее настолько сложным периодом.

"Особенно тяжело мне было в самом начале: и физически, и морально. Конечно, сейчас уже гораздо легче. Но все равно это одна из самых мощных проверок на прочность, которые мне приходилось пройти. Потому что вы знаете мой привычный образ жизни — я себя ни в чем раньше не ограничивала", - поделилась Айжан.

Она намерена дойти до конца, а затем пойти на этот шаг снова.

"Я уже вижу, как сильно на меня повлиял этот период и насколько я изменилась как личность. Я начала меньше курить, правильнее питаться и меньше ругаться. Если вы со мной знакомы хотя бы немного, понимаете, какие это огромные достижения", - заявила знаменитость.

По словам инстадивы, она также "поймала какую-то дикую волну вдохновения". У нее возникла масса идей, огромное желание действовать и воплощать в жизнь все задумки.

"Они касаются и личных отношений, и блога, и планов на год. И только ощутив эти изменения, я решила поделиться этим с вами, не держа в секрете, хоть и спустя такое время (и хочу, чтобы такими мы оставались не только один месяц в году)", - резюмировала актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965616-ya-izmenilas-kak-lichnost-ayzhan-bayzakova-rasskazala-kak-oraza-povliyala-na-nee/