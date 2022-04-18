"Прощаю всех, кто причинил мне боль": Молдир Ауелбекова призвала забыть старые обиды

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова призналась, что простила всех, кто причинил ей зло. Она отметила, что в священный Рамазан принято очищать сердца, передает NUR.KZ.

Молдир поразмышляла о том, что в священный месяц людям дается шанс очистить души от тяжелой ноши.

"Есть три непростительных греха. Во-первых, нельзя обижать родителей неосторожными словами или поступками. Во-вторых, зная, что идет ораза, нельзя употреблять спиртное.

В-третьих, и это, наверное, самый распространенный грех, нельзя ссориться с ближним, держать обиду. Грехом считается, если люди, которые находятся в ссоре, не простят друг друга, не предпримут попытки для примирения. Это месяц Божьего милосердия.

В этот Рамазан я прощаю всех, кто причинил мне боль, заставил страдать. И сама приношу свои искренние извинения, если случайно или невольно кого-то обидела. Очистим наши сердца прощением!" - написала она.

Подписчики поддержали новый пост артистки. Ну а некоторые рассказали свои истории.

"Дорогая моя, разве ты можешь кого-то обидеть?", "Спасибо, золотая, такие правильные слова", "Счастья вам, Молдир", "Я не могу простить мужа, он сейчас живет припеваючи с другой женой, а моя свекровь лежит в больнице, даже лекарства не можем купить, как в таком случае прощать?", "Вы такая красивая, Молдир", - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965606-proschayu-vseh-kto-prichinil-mne-bol-moldir-auelbekova-prizvala-zabyt-starye-obidy/