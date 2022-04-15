"Остались на улице всей семьей": Молдир Ауелбекова рассказала о пережитых трудностях

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Певица и актриса Молдир Ауелбекова рассказала о том, как ей пришлось занимать большую сумму в долг из-за финансовых трудностей. Экс-солистка "КешYOU" призналась, что ее всегда окрыляла поддержка ее фанатов и зрителей, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Молдир, как можно избавиться от долгов, были ли у нее такие случаи, когда она занимала деньги в долг.

"В 2015 году меня конкретно "кинули". Остались на улице всей семьей - с детьми, родителями, братьями. Вынужденно взяла большую сумму в долг по курсу 185 тенге за доллар, а вернула по курсу 365 тенге за доллар. Три года работала только на то, чтобы закрыть долги", - отметила она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

В феврале певица попала в ДТП. Она рассказала, что бывший муж потребовал вернуть подаренную ей машину. Фанаты спросили, есть ли сейчас у артистки авто.

"Сейчас у меня нет машины. Вы же знаете причину. Езжу на такси, иногда вожу машину отца", - заявила она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Кадр из видео: instagram.com/moldir.auyelbekova

Фанаты поинтересовались, планирует ли Молдир выйти замуж в третий раз, если найдется надежный человек.

"Если встретится надежный человек, это, конечно, хорошо. А сейчас не то, чтобы планов, даже мыслей нет о замужестве", - призналась она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Кадр из видео: instagram.com/moldir.auyelbekova

Молдир Ауелбекова отметила, что сумела с достоинством пережить выпавшее на ее долю очередное испытание. В ноябре прошлого года Молдир Ауелбекова шокировала признанием о разводе со вторым мужем.

"Время летит незаметно. Только вчера я вышла на сцену 18-летней девушкой. В этом году исполнилось 18 лет, как я выступаю перед вами на большой сцене. 18 лет мы вместе с вами переживаем радости и горести жизни.

Еще одно большое испытание в моей жизни осталось позади. Благодарю своих зрителей, которые во всем и всегда мне оказывают поддержку. Новые высоты еще впереди. Пусть все ваши искренние пожелания обернутся вам сторицей. Пусть будет вами доволен Аллах в этот священный Рамазан", - написала она в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965182-ostalis-na-ulitse-vsey-semey-moldir-auelbekova-rasskazala-o-perezhityh-trudnostyah/