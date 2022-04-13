"Что может быть прекраснее": 38-летняя Марина Девятова сообщила, что ждет ребенка

Марина Девятова. Фото: instagram.com/marinadevyatova

Российская певица, победительница третьего сезона шоу "Народный артист" Марина Девятова объявила о второй беременности. Артистка рассказала, что продолжает петь и гастролировать, передает NUR.KZ.

Марина поделилась хорошей новостью в Instagram.

"Мы в ожидании второго малыша. Да, да, да. И что может быть прекраснее. Я решила рассказать сама, чтобы без сплетен, догадок и расспросов.

А то у нас с тактичностью у многих проблемы. То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре, то узнать некоторые почему-то не могут!

Друзья, это естественное состояние для женщины, когда она оказывается в положении. Меняется ее гормональная система, тело, перестраивается организм и готовит ее к встрече с малышом", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Артистка отметила, что у них с мужем все хорошо. Они опытные родители и готовы к пополнению в семье.

"Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы и знаю, что это все мои самые позитивные эмоции, которые передаются пузожителю. Не переживайте за меня, приходите на концерты, отдыхайте душой, заряжайтесь народным позитивом. Нет большего счастья для артиста, чем слышать ваши аплодисменты в зрительном зале", - заключила Девятова.

Подписчики поздравили певицу с такой большой радостью.

"Какое же это счастье", "Счастливое ожидание! Здоровья вам и тому чуду, которое скоро появится на свет!", "Легкой беременности и легких шагов на сцене", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964795-chto-mozhet-byt-prekrasnee-38-letnyaya-marina-devyatova-soobschila-chto-zhdet-rebenka/