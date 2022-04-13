Бота Нурсеитова заявила, что больше не хочет замуж, и ответила на слухи о богатом любовнике

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова, младшая из "казахстанских сестер Кардашьян", заявила, что больше не планирует выходить замуж. Она также перечислила мужские качества, которые ей нравятся, и со смехом отреагировала на предположение о наличии у нее любовника, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бота ответила на вопросы подписчиков, большинство из которых касалось ее личной жизни.

Так, один из пользователей соцсети спросил, планирует ли мать двоих детей еще раз выйти замуж.

"Неа! Я буду единственной Нурсеитовой незамужней и любимой дочкой папы! Зачем мне замуж? У меня жизнь - удовольствие, свобода", - с улыбкой ответила блогерша.

Она также предположила, что именно мешает девушке в 29 лет завести роман.

"Мозги. На самом деле умная девушка не хочет растрачивать себя на кого попало. И я согласна с этим. Чем встречаться с кем попадется, лучше вовсе не встречаться", - заявила девушка.

При этом младшая из сестер Нурсеитовых согласилась перечислить качества, которые ей нравятся в мужчинах.

"Считаю, что мужчина должен быть мужчиной во всех смыслах этого слова. Ответственность, сдерживать обещания, порядочность, щедрость, дисциплина, юмор, забота", - высказалась Бота.

Некоторые поклонники подозревают наличие у инста-дивы любовника, который отправил ее в поездку в Европу.

"Когда уже такое будет на самом деле, а?" - пошутила в ответ звезда соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964729-bota-nurseitova-zayavila-chto-bolshe-ne-hochet-zamuzh-i-otvetila-na-sluhi-o-bogatom-lyubovnike/