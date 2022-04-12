"Я девушка с достоинством!": Бота Нурсеитова рассказала, как перенесла развод

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Младшая из четырех сестер Нурсеитовых рассказала, что ей помогло пережить расставание с мужем. Блогерша заявила, что она девушка с достоинством и у нее не было времени страдать, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бота ответила на вопросы подписчиков, один из которых спросил, как она смогла пережить разрыв отношений и что ей помогло. Девушка сообщила в 2018 году, что развелась из-за измен мужа.

Теперь она прокомментировала период после расставания.

"Я всегда ставлю детей в приоритет, поэтому даже не знаю. Не было времени страдать, голова была забита другими хлопотами. Может быть, если бы причина была другой, я бы думала иначе. Но тут без вариантов. Я девушка с достоинством!" - заявила мать двоих детей.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Сама она отношения с женатыми категорически не приемлет.

"Нет и еще раз нет. Я одного такого заблокировала в телефоне. Девушки, если вам пишет женатый, который вам нравится, то отшивайте его и радуйтесь, что вы не его жена. Конечно, есть такие девушки, которые в финансовом плане зависят и закрывают глаза, готовы быть в тени, хотя я такое тоже не одобряю. А если просто любовь и вы на что-то надеетесь, то... не буду продолжать", - высказалась Нурсеитова.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964607-ya-devushka-s-dostoinstvom-bota-nurseitova-rasskazala-kak-perenesla-razvod/