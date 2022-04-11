Нюша похвасталась роскошной квартирой в Дубае (видео)

Нюша. Фото: instagram.com/p/CbmUuokPS3R

Российская певица Нюша, решившая жить на два города, показала новую квартиру в Дубае, куда переехала ее семья.

Ранее Нюша рассказала, что ее семья решила жить на два города: часть времени артистка с мужем и детьми будет проводить в Дубае, где родились оба ее ребенка, а вторую половину - в Москве.

Теперь она решила показать свое жилье в Объединенных Арабских Эмиратах. Видео рум-тура певица выложила на своем Youtube-канале.

Дом артистки находится на берегу Персидского залива, из окон открывается прекрасный пейзаж. Интерьер апартаментов выполнен в светлых оттенках.

"Мы очень любим светлые тона, поэтому выбирали квартиру, чтобы было солнечно, были большие окна. Ну и чтобы мы помещались, потому что нас много. Всем нужно местечко", - заявила мать двоих детей.

На видео Нюша показала, как их семья переезжает в новое съемное жилье, празднуя это событие шампанским. В квартире просторная гостиная с панорамными окнами. И она, и спальня супругов с отдельной гардеробной, и детская обустроены в одном стиле.

На кухне расположены два холодильника. Звезда заявила, что это немаловажно, так как у нее "большая семья".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964440-nyusha-pohvastalas-roskoshnoy-kvartiroy-v-dubae-video/