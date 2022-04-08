Муж Майи Бекбаевой рассказал, на какой обман пошел в начале их романа (видео)

Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Супруг Майи Бекбаевой рассказал, на какой обман пошел ради романа с ней в начале их отношений. А сама телеведущая ответила на вопрос о ревности своего мужа, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бекбаева предложила пользователям соцсети задать интересные вопросы ее мужу.

Один из подписчиков спросил мужчину, чем он "взял" Майю.

"Обманом", - признался Адиль Нуртай.

"Да, он скрыл свой возраст, когда со мной познакомился", - посмеялась сама телеведущая.

Мужчина добавил, что также скрыл и свою национальность.

Другой поклонник поинтересовался, ревнивый ли у журналистки супруг. Этот вопрос Адиль переадресовал жене.

"Ну, нет, конечно", - ответила Майя, после чего Нуртай сразу спросил, кто ей это пишет.

"На самом деле он ревнивый", - призналась Бекбаева.

Напомним, ранее Майя Бекбаева раскрыла секрет гармонии в семье. Телеведущая призналась, что они с мужем прошли через множество испытаний, в том числе расставаниями и конфликтами.

Адиль Нуртай и Майя Бекбаева много лет в счастливом браке, пара растит двоих детей: дочь Айлин и сына Жангира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964230-muzh-mayi-bekbaevoy-rasskazal-na-kakoy-obman-poshel-v-nachale-ih-romana-video/