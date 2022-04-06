"Не удивлюсь, если уйду в монастырь": Байзакова о своем "мощном разрушении", любви и ревности

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова поделилась с подписчиками чувствами, переполняющими ее. По словам блогерши, сейчас внутри нее "идет мощное разрушение". При этом актриса увлечена своим новым романом, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Байзакова показала сообщение от подписчика, в котором он спросил ее о самой большой проблеме.

"Как таковых, глобальных проблем нет. Единственное, что внутри меня идет мощное разрушение и я чувствую так, как будто падает высокая башня, будто старая Байзакова умирает, что и влияет на мое психическое и физическое состояние. Появились какие-то принципы, которые и душат меня и мои устоявшиеся.

В прошлом году была борьба, а теперь разрушение. Меня заносит просто по-черному, я просто не удивлюсь, если уйду в монастырь в следующем году. Просто опять же почему не могу вам все раскрыть, объяснить, потому что есть вещи, которые я хочу скрывать", - заявила звезда соцсетей.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Ранее Айжан рассказала о своем новом бойфренде. А теперь призналась, какие чувства ее переполняют рядом с ним.

"Я вот не была никогда ревнивой и адекватно себя вела. А сейчас непонятно почему чувствую, что это такое. Я это оправдываю тем, что люблю, поэтому ревную. И не пытаюсь в себе загасить эти чувства, мне нравится, что они появились.

И сразу говорю, не фильтруя свои эмоции: "Мне не нравится, что ты общаешься с этой девушкой". И проблема решается, и мне потом спокойно. И дело не в уверенности, я очень уверена в себе. Если уж случится, что изменит, то просто уйду. Ой, ну прям мне нравится состояние ревности. Я вот принимаю это новое в себе", - поделилась актриса.

Она также поведала, как бойфренд справляется с ее ревностью.

"Просто обсуждаем, почему и к чему ревную, объясняют мне, что это не стоит того, искореняют проблему. Все, все счастливы, все целуются. Как я справляюсь с ревнивыми? Со мной, конечно, в отношениях сложнее, и вы понимаете почему: куча обнаженных фото, тусовки, съемки, выезды по рекламе в другие города. Тут любому мужчине будет сложно, но с этим багажом и приняли меня.

Плюс у меня характер такой противоречивый. Я говорю: "Не ревнуй, все нормально", но потихоньку сама исправляю ситуацию ради любимого человека. Он аккуратно просит, что ему не нравится, что я надела какой-то топ, я буду спорить и доказывать, что он нормальный, но все равно скрытно отложу его подальше в мусорку. Такой я не была, кстати", - отметила Байзакова.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963770-ne-udivlyus-esli-uydu-v-monastyr-bayzakova-o-svoem-moschnom-razrushenii-lyubvi-i-revnosti/