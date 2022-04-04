"Я одна не знаю об этом": Макпал Исабекова ответила на слухи о внебрачных детях

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова, ожидающая малыша, ответила на вопросы любопытных подписчиков. Ей пришлось поставить точку в беспочвенных слухах о том, что она якобы уже имеет двоих детей, передает NUR.KZ.

В середине февраля Макпал Исабекова объявила о своей первой беременности. Она рассказала, почему они с мужем отказались от гендер-пати. А также поведала о реакции мужа на новость о беременности.

Макпал достаточно откровенна с подписчиками в Instagram. Любопытные пользователи Сети заявили, что знают о том, что у Макпал уже якобы есть дети. И это мальчики-двойняшки. Об этом она говорила в интервью, заверяют они.

"Если вас не затруднит, пришлите мне, пожалуйста, кусочек этого интервью. Видимо, я одна не знаю об этом. Кстати, "двойняшки" - это свежая инфа. Я, получается, сплю до этого времени?" - отшутилась она.

Однако артистка все же решила поставить точку в беспочвенных слухах.

"Друзья, если мы уже достаточно нашутились, то давайте закончим на этом кривотолки, которые обрастают все новыми подробностями. Во-первых, я, конечно же, помню интервью, которое давала.

На вопрос, какие слухи о себе я слышала, я ответила, что слышала домыслы о том, что у меня в Москве якобы есть два сына. Во-вторых, если бы у меня были дети, зачем мне их скрывать до этих дней?

Я независима, работаю с 19 лет, даже если бы я родила до брака, я ни перед кем не обязана держать отчет. Я никогда не жила, озираясь на чужое мнение. Для меня есть лишь один критик - это Аллах.

Если бы Аллах дал мне детей, я бы восприняла это как дар. Я безмерно благодарна Всевышнему за то, что он позволил мне создать семью и испытать великое счастье - ощутить новую жизнь под сердцем.

Думаю, теперь эти разговоры прекратятся, ведь я донесла свою мысль до вас. Порой не только уши, но и глаза можно обмануть. Будьте здоровы. А себе и другим женщинам, ожидающим своего малыша, я желаю родить двойню", - завершила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963425-ya-odna-ne-znayu-ob-etom-makpal-isabekova-otvetila-na-sluhi-o-vnebrachnyh-detyah/