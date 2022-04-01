"Найдутся те, кто обнаружит изъян": Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о злословии людей

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская певица и актриса Акбота Сейтмагамбет опубликовала в соцсети видео, на котором она запечатлена на фоне потрясающего пейзажа. Экс-солистка "КешYOU" также порассуждала о жизни, передает NUR.KZ.

Видео Акбота опубликовала в Instagram.

"Если даже будешь идти прямой дорогой, все равно найдутся те, кто обнаружит изъян в твоей искривленной тени", - прокомментировала она кадры философской фразой.

На видео Акбота бежит по песчаным холмам. Рядом видна бескрайняя синева моря. Актриса не указала локацию и подписчики принялись гадать, где же так красиво.

"Она знает, как красиво отдохнуть", "А где это?", "Это точно ты?", "Как классно, весь негатив в таком прекрасном месте забывается. Я будто с вами отдохнула", "Это в Казахстане такие барханы?", "Капчик?" - задумались комментаторы.

Ну а других привлек не только пейзаж, но и сама Акбота. Поклонники пожелали счастья молодой маме и отметили, что она настоящая красавица.

"Вы не обязаны ни перед кем отчитываться, у вас будет еще много дней, наполненных счастьем", "Кукла-стройняшка", "Какое прелестное платье", "Никого не слушай, красавица", "Идеальная", "Красавица", "Отличное платье", - заметили они.

Напомним, разведенная Акбота Сейтмагамбет высказалась о браке, отметив, что для девушки важно то, за кого она выйдет замуж, а не в каком возрасте.

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963111-naydutsya-te-kto-obnaruzhit-izyan-akbota-seytmagambet-porazmyshlyala-o-zloslovii-lyudey/