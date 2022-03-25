"Боже мой, как это мило!": Бурак Озчивит показал, как проводит досуг с маленьким сыном

Бурак Озчивит с сыном. Фото: instagram.com/burakozcivit

Известный турецкий киноактер Бурак Озчивит показал, как проводит вечер с сыном. Видео умилило его подписчиков, которые отметили, что маленький Каран очень похож на своего звездного отца, передает NUR.KZ.

Кадрами теплого семейного вечера Бурак Озчивит поделился в Instagram. В этой социальной сети у актера 20,4 млн подписчиков. Поклонники всегда рады новым публикациям Озчивита и не скупятся на комплименты звездной семье. В числе подписчиков есть также их многочисленные фан-клубы.

Бурак показал, как играет с маленьким Караном в своей гостиной. Ребенок напевает песню, а любящий папа кивает в такт головой. В руках у каждого из них по леденцу на палочке. Малыш теребит папину цепочку, но Бураку это не доставляет неудобств, а, напротив, умиляет.

"Боже мой, как это мило!", "Каким певцом будет, когда подрастет", "Такие сладкие", "Вот бы еще Фахрие появилась", "Классные оба", "На заднем фоне госпожа Фахрие складывает белье", "Так похожи", - отметили подписчики.

Мы писали также, что сын Бурака Озчивита заработал миллионы за несколько секунд, снявшись в рекламном ролике вместе со звездной мамой. А недавно актриса Фахрие Эвджен, которую обвинили в ненатуральности и злоупотреблении пластикой, показала забавные кадры с сыном на прогулке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962064-bozhe-moy-kak-eto-milo-burak-ozchivit-pokazal-kak-provodit-dosug-s-malenkim-synom/