"Выбирать себя, а потом уже остальных": Жания Джуринская рассказала о своем пути к счастью

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская рассказала, к каким выводам пришла на пути к достижению счастья. По ее словам, человек в первую очередь должен всегда выбирать собственные интересы и уметь правильно выстраивать границы с окружающими, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц актрисы спросила в Instagram, к каким выводам она пришла после всех психологических "прокачек".

"Выбирать себя, а потом уже остальных. Не пытаться угодить/понравиться/доказать всем. Когда ты жертвуешь своими интересами, потому что "уят", на таких ездят, не уважают, не считаются, не любят, издеваются. Расставлять личные границы. Говорить "нет", "не нравится", "не хочу", и неважно, кто перед тобой. Ты должен со всеми себя чувствовать на равных", - посоветовала в ответ Жания.

Знаменитость отметила, что человек должен "уметь себя защищать, уходить, когда некомфортно".

"С тобой будет происходить то, во что ты веришь. Но парадокс в том, что ты сам не знаешь, во что ты веришь. Потому что подсознание это в себе хранит и движет тобой. Нет определенного сценария в твоей жизни. Ты можешь выбрать любой! Бог милостив, он всегда дает выбор. Только ты в это не веришь или не позволяешь", - порассуждала Джуринская.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962020-vybirat-sebya-a-potom-uzhe-ostalnyh-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-o-svoem-puti-k-schastyu/