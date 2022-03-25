"Обеими руками и ногами "за": Асель Аскар высказалась об интиме во время беременности

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар обсудила с подписчицами деликатную тему интима во время беременности. Актриса перечислила плюсы физической близости для женщины в особом положении, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Асель в Instagram попросила ее прокомментировать тему сексуальных отношений во время беременности.

"Я обеими руками и ногами "за"! Во-первых, это помогает поддерживать здоровую самооценку. Во-вторых, беременность - это не болезнь. Это период. Он не вечный. Не надо загоняться и во всем видеть опасность. В-третьих, это полезно для интимных мышц во всех смыслах. В какой именно позе - рекомендовать не имею права. У всех свои свои физиологические нюансы и предпочтения.

Но в целом все здесь зависит от уровня доверия к партнеру и духовности в отношениях. Надо говорить и делиться своим самочувствием, эмоциональным состоянием и желаниями. Хотя надо учитывать такой типаж мужчин, которые как ошпаренные боятся прикасаться к своим беременным женщинам. Надо разговаривать", - заявила отечественная блогерша.

Story Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Напомним, ранее Асель Аскар решила раздеться на камеру и продемонстрировать несовершенства своей фигуры в поддержку родивших женщин. Она заявила, что считает себя прекрасной в любом виде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962019-obeimi-rukami-i-nogami-za-asel-askar-vyskazalas-ob-intime-vo-vremya-beremennosti/