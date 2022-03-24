Марат Омаров рассказал, как казахстанцы, живущие в США, отметили Наурыз

Марат Омаров на праздновании Наурыза в США. Кадр из видео: instagram.com/marat_omarov_kz

Казахстанский композитор и исполнитель Марат Омаров, находящийся сейчас в США, отпраздновал Наурыз вместе с живущими там земляками. Артист рассказал, что встретился с казахстанцами в нескольких штатах Америки, передает NUR.KZ.

Первыми отметили светлый праздник Наурыз в Лос-Анджелесе - городе на юге штата Калифорния. Марат Омаров поделился кадрами празднования в Instagram. Он поздравил своих подписчиков с праздником и пожелал благополучия и процветания.

"Как замечательно! Здесь и наш братишка есть", "Марат ага, удачи вам во всем!", "Мы гордимся вами. Вы всегда призываете к единству, миру и дружбе", - отметили фанаты.

Композитор рассказал корреспонденту NUR.KZ о том, как прошел праздник.

"Мы провели празднование Наурыза в прекрасном парке. В Калифорнию съехались казахстанцы из разных штатов. Я исполнил песню "Наурыз көктем" и многие другие свои песни. На дастарханах был традиционный Наурыз коже из семи ингредиентов, казы-карта, баурсаки, курт, тары и другое.

Джигиты показывали свою удаль: поднимали гири, перетягивали канат. Мальчики демонстрировали навыки в боксе, выйдя на ринг. Кроме спортивных состязаний проводились и интеллектуальные игры на знание национальных традиций. Все прошло замечательно. Было очень весело", - поделился он.

Не менее интересно встретили Наурыз наши соотечественники и в городе Майами штата Флорида. Как отметил Марат Омаров, 26 марта празднование состоится в Орландо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961881-marat-omarov-rasskazal-kak-kazahstantsy-zhivuschie-v-ssha-otmetili-nauryz/