"Не разрушайте семью": Жаркынай Ханайым высказалась о браке с разведенным мужчиной

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Актриса и певица Жаркынай Ханайым вновь провела вечер откровений со своими подписчиками. Артистка дала советы девушкам, как не обмануться, соглашаясь на брак, передает NUR.KZ.

Накануне артистка посоветовала избавляться от отношений, где нет взаимопонимания. Теперь же подписчицы поинтересовались, что думает Жаркынай по поводу того, стоит ли вступать в брак с разведенным мужчиной. Отметим, что актрису заподозрили в разводе еще в прошлом году.

"Главное - не разрушайте семью, если она есть. Можно подумать о браке с разведенным мужчиной, только спустя три года после его официального развода, убедившись, что у него нет прежних отношений. Соглашайтесь на брак, только тогда, когда узнаете, по какой причине он не смог сделать счастливой свою семью и понимает ли он свою ответственность сейчас", - написала она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Певицу также спросили, счастлива ли она.

"Я очень-очень счастливая, Аллах меня любит. У меня есть мама и папа, они здоровые. Я стала мамой. У меня есть ребенок и он здоров. Я могу рожать. У меня есть талант, есть совесть, я умею зарабатывать, обеспечивать близких. Очень благодарна за все. Я люблю свою жизнь. Я любима", - заявила Жаркынай.

Напомним, ранее актриса посоветовала избегать токсичных людей.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960286-ne-razrushayte-semyu-zharkynay-hanayym-vyskazalas-o-brake-s-razvedennym-muzhchinoy/