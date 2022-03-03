"Будь рядом с людьми, которых любишь": Ерке Есмахан пожелала счастья Кайрату Нуртасу

Кайрат Нуртас и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан адресовала Кайрату Нуртасу теплые слова-поздравления. Она пожелала отметившему 33-летие артисту счастья с теми, кого он любит, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас отметил 33-летие на Мальдивах с фанатами. Ерке Есмахан устроила ему сюрприз и прилетела на Мальдивы.

Помимо пожеланий при личной встрече, певица адресовала поздравление другу и в соцсети.

"Я поняла, что я человек, живущий своими желаниями. Могу исполнить любой свой каприз. Мне захотелось слетать на Мальдивы, я слетала. Благодарю Аллаха, мне выпал такой шанс.

Конечно, причина моей поездки - мой друг Кайрат Нуртас. С днем рождения! Будь здоров! Пусть твой авторитет крепнет. Пусть будут живы-здоровы твои родители, братья, здравствует твоя семья, близкие люди, которые за тебя переживают.

Ты певец, который занимает особое место в сердцах людей. Не отступай от этого и будь всегда рядом с людьми, которых любишь всем сердцем. Будь счастлив! Пусть не теряется наше взаимное уважение", - отметила она.

Подписчики оставили свои отзывы. Они присоединились к поздравлениям.

"Пусть ваша дружба будет вечной", "У вас был бы отличный дуэт на сцене", "Молодец, в такой дальний путь отправилась", - написали они.

Ранее мы писали также, что жена Кайрата Нуртаса поздравила его с днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959063-bud-ryadom-s-lyudmi-kotoryh-lyubish-erke-esmahan-pozhelala-schastya-kayratu-nurtasu/