"Какая красотка": преобразившаяся Жаркынай Ханайым появилась в компании молодого актера

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная певица и актриса Жаркынай Ханайым, которую заподозрили в разводе с мужем, получила массу комплиментов от фанатов. Заметив ее в компании молодого коллеги-актера, подписчики в соцсети отметили, что Жаркынай в последнее время стала еще краше, передает NUR.KZ.

Жаркынай опубликовала видео с актером и певцом Нурсултаном Абдикаримовым. В коротком видео в стиле TikTok артисты прошлись на камеру под музыку. Вместе они оказались на торжественном мероприятии, на которое были приглашены в качестве ведущих.

Фанаты отметили, что Жаркынай в последнее время сильно преобразилась. Актриса недавно сделала ринопластику и изменила форму носа.

"Красивая пара", "Вам нужен такой вот молодой парень, пусть муж ревнует", "Как вам идет этот образ, может быть, влияет окружение, но глаза ваши светятся", "Жаркынай, вы расцвели прямо, смелая и сильная женщина", "Как вы красиво подходите друг другу", "Какая красотка", "Желаю вам женского счастья", - написали подписчики.

Актриса в ответ лишь отшутилась.

"Просто возле меня любой джигит становится красивым", - отметила она.

Напомним, Жаркынай Ханайым осенью прошлого года заподозрили в разводе. Позже певица написала пост-откровение и прокомментировала слухи о расставании с мужем. А недавно актриса ответила моралистам, пристыдившим ее за фотосессию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957315-kakaya-krasotka-preobrazivshayasya-zharkynay-hanayym-poyavilas-v-kompanii-molodogo-aktera/