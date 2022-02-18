"Наша золотая мама": театралы поздравили Лидию Каденову с 70-летним юбилеем (видео)

Лидия Каденова. Фото: instagram.com/didarkadenkz

Заслуженная артистка КазССР Лидия Каденова 17 февраля отметила 70-летие. С юбилеем актрису тепло поздравили ее коллеги из театра, передает NUR.KZ.

Кадры трогательного поздравления Лидии Каденовой появились на страничке ее коллеги Рахмана Омара.

"Наша золотая мама, имя которой стало легендарным", - написал он.

Коллектив Казахского Государственного академического театра имени Мусрепова пожелал юбилярше долгих лет жизни. Поздравляющие признались, что каждый из актеров счастлив играть с ней на сцене.

Все молодые актеры называют ее мамой. Под песню, посвященную имениннице, Лидия Тажадиновна весело станцевала и пригласила всех на чаепитие.

"Мне исполнилось два раза по 35, хочу быть серьезной, но никак не могу", - пошутила актриса.

Подписчики пожелали Лидии Каденовой всего самого наилучшего, отметив, что очень ее любят и ценят ее творчество.

"Вы особенная актриса, очень талантливая, живите до ста лет", "Действительно, легендарная женщина", "Поздравляем вас с юбилеем! Успехов вам в творчестве!", "Самая красивая женщина", "Так люблю Лидию апай", - оставили они свои отзывы.

Немногим ранее коллеги устроили имениннице сюрприз во время репетиции, выйдя из-за кулис на сцену со свечами-фейерверками.

Мы также писали, что сын Лидии Каденовой впервые показал невесту. Позже Дидар Каден показал свадебные фотографии. Женатый актер обратился к поклонницам с просьбой больше его не беспокоить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956849-nasha-zolotaya-mama-teatraly-pozdravili-lidiyu-kadenovu-s-70-letnim-yubileem-video/