"Беременна каждые полгода": Наталья Рудова ответила на слухи о ее "интересном" положении

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова устроила вечер откровений со своими подписчиками в соцсети. Она ответила на самые распространенные слухи, поразмышляла о счастье и любви, а также призналась, какой мужчина произвел на нее неизгладимое впечатление, передает NUR.KZ.

38-летнюю Наталью Рудову спросили, не беременна ли она. На что актриса ответила, что вокруг нее всегда ходят слухи, что стало для нее привычным.

"Я уже 15 лет, как беременна каждые полгода. И постоянно себе что-то увеличиваю и уменьшаю. Люди видят то, что хотят видеть. Всегда всем наплевать на правду", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Натальи Рудовой. Фото: instagram.com/rudovanata

Вместе с тем, Рудова не только замечает ошибки других людей, но и умеет признавать свои.

"И не просто принимать, а осознавать. Но и извиняться, если нужно. Дело в том, что я не перекладываю ответственность за свою жизнь ни на кого. И это важно. Мы не маленькие, чтобы кого-то винить в чем-то", - написала она.

Актриса также порассуждала о любви. Она уверена, что любовь делает человека счастливым только в том случае, когда она взаимна и не является болезненной зависимостью.

"Настоящая любовь - да. Зависимые отношения, которые называют больной любовью, но это не любовь вовсе - нет, конечно", - считает она.

Сторис Натальи Рудовой. Фото: instagram.com/rudovanata

Внимательные подписчики заметили, что на страницу красавицы в Instagram подписан испанский актер Антонио Бандерас. Они поинтересовались, знакомы ли коллеги лично.

"Да. Потрясающий актер и шикарный мужчина. Мы познакомились в Испании. Меня пригласили на день рождения его аромата, 20-летие. Вечеринка по случаю была в его доме. Это было шикарно и грандиозно", - окунулась в приятные воспоминания Наталья.

Сторис Натальи Рудовой. Фото: instagram.com/rudovanata

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956391-beremenna-kazhdye-polgoda-natalya-rudova-otvetila-na-sluhi-o-ee-interesnom-polozhenii/