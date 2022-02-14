"Не смогу сделать счастливым": певица Азиза рассталась с мужем-итальянцем из-за неудачного ЭКО

Алессандро Лортэ и певица Азиза. Фото: instagram.com/azizamuhamedova

Певица Азиза рассказала, что рассталась со своим супругом-итальянцем Алессандро Лортэ после неудачной попытки ЭКО с привлечением суррогатной матери. Артистка объяснила, что не сможет сделать счастливым своего возлюбленного, который мечтает о детях.

Азиза дала интервью изданию "Собеседник".

Звезда пояснила, что они с супругом прибегли к помощи суррогатной матери по имени Марина.

"Саша уехал в Италию на второй день после того, как сделали ЭКО Марине. У него там накопилось множество дел. Он должен был улететь в Италию еще в ноябре, чтобы решить все неразрешенные вопросы. Но мы заболели коронавирусом. Потом отходили в течение месяца, поэтому поездку пришлось отложить", - вспоминает знаменитость.

Однако попытка ЭКО оказалась неудачной. И тогда артистка объявила мужу, что им лучше расстаться. Она сказала Алессандро не возвращаться из Италии и попытать счастья в другой стороне.

"Я думаю, что ты должен найти себе там другую женщину! Если я не смогла себя сделать счастливой, то не смогу и тебя", - такие слова озвучила Азиза возлюбленному.

По ее мнению, пара без детей - это не семья.

"Саша – прекрасный мужчина, он достоин любви и счастливой семейной жизни. Поэтому я приняла решение, что нам нужно расстаться. Да, для меня это было непросто. Но я нашла в себе силы, чтобы сообщить ему о нашем расставании", - призналась певица.

Знаменитость отметила, что муж не ожидал подобного решения - пара прожила в любви и гармонии целый год и никогда не ссорилась.

"У нас была цель – чтобы в доме зазвучал детский смех. После того, как я ему сообщила о расставании, он стал звонить моему племяннику Тимуру, сестре Гульнаре. Я их очень люблю и уважаю, но они никогда не лезут в мою личную жизнь. Потому как знают: если я что-то решила для себя, то уже никогда не отступлю.

Я не впала в депрессию, у меня все хорошо. Я полна сил и желания просто любить себя, эту жизнь, своих зрителей. Я должна улыбаться миру, и тогда мир будет улыбаться мне. А Александр обязательно встретит девушку, которая сделает его счастливым и у них родится ребенок. Я даже знаю, что будет мальчик. Я в этом абсолютно уверена. Потому как по-другому и быть не может", - заявила Азиза.

В своем Instagram она также призналась, что попрощалась с мечтой стать матерью.

"Стать матерью была моя заветная мечта, для осуществления которой не все средства хороши. Я прощаюсь с ней и с уходящим 2021-м годом. Он прибавил мне женской мудрости. Остальные женщины сами решают, каким путем им идти", - написала певица в канун Нового года.

Напомним, минувшей осенью Азиза Мухамедова прокомментировала скандальный эфир о ее муже и свекрови.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955936-ne-smogu-sdelat-schastlivym-pevitsa-aziza-rasstalas-s-muzhem-italyantsem-iz-za-neudachnogo-eko/