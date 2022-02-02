"Свободные и уверенные в себе личности": Супермамасита высказалась о современных детях

Алия Байтугаева с семьей. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева провела день с детьми, посвятив его катанию на лыжах. Она порассуждала о современных детях и их будущем, передает NUR.KZ.

На своей странице Супермамасита опубликовала серию семейных фотографий, сделанную на Акбулаке.

"Вот так, когда мы все вместе, я чувствую себя счастливой! Когда мы вместе что-то делаем, чему-то учимся, мы словно единая команда! Мне хочется, чтобы дети научились всему, чего не умеем мы. Любые знания, умения, навыки будут выручать их всю жизнь. Придет время, они вылетят из гнезда и будут вить свои: крепкие, прочные!" - написала блогерша.

Алия также высказала свое мнение о том, какими являются современные дети.

"Это поколение "детей индиго", они шустрее, быстрее, гибче во взглядах, быстро все впитывают, да еще и родителей учат. Мы с вами растим свободных и уверенных в себе личностей, которые будут создавать будущее завтра! Так давайте вложим в них все самое ценное, лучшее, что можем дать, чтобы в старости с гордостью говорить: "Да, это мои дети!" - призвала Байтугаева.

Подписчики порадовались семье Супермамаситы и поддержали ее рассуждения.

"Как важно понимать выражение "чувствовать счастье". Рада, что у вас это есть", "Суперсемейка, желаю счастья и благополучия вашей семье", "Какие красивые", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954173-svobodnye-i-uverennye-v-sebe-lichnosti-supermamasita-vyskazalas-o-sovremennyh-detyah/