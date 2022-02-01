"С годами становится сложно влюбиться": Динара Сатжан о любви, алкоголе и переезде в Турцию

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Телеведущая Динара Сатжан высказалась о любви, причинах своего отказа от алкоголя и ответила на вопрос о возможном переезде в Турцию, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Динары в Instagram поинтересовался, нет ли у нее ощущения нехватки мужской любви.

"Я знаю, что такое любовь и как она окрыляет. Просто с годами становится сложно влюбиться. Система №2 не позволяет",- призналась казахстанская телеведущая.

Другой поклонник спросил, хотела ли бы она переехать в Турцию.

"Нет. Максимум, который выдерживаю за границей, это две недели", - призналась казахстанская телеведущая.

Знаменитость побывала на дегустации алкоголя, во время которой не пробовала спиртное, а лишь проверяла его запах.

"Я не пью алкоголь не по религиозным причинам. Это больше аскеза на улучшение родовой программы. Надеюсь, все не зря. Но вдыхая сегодня 18-летней выдержки виски, я поняла, как важно иметь культуру потребления крепких напитков. Для шотландцев это национальное достояние. Процесс приготовления такой сложный и дорогой, что никто залпом виски не пьет.

Здесь нужно наслаждать ароматом, раскрыть вкусовой букет. В общем, если пьете, нужно пить "достойные" напитки", - высказала Сатжан свое мнение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953926-s-godami-stanovitsya-slozhno-vlyubitsya-dinara-satzhan-o-lyubvi-alkogole-i-pereezde-v-turtsiyu/