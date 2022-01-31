"Людям абсолютно плевать на тебя": Собчак дала совет, как справиться с хейтом в Сети

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак рассказала, как справляется с хейтом в Сети. Журналистка призналась, что ей нет никакого дела до чужого мнения, передает NUR.KZ.

Собчак стала гостьей программы "Вечерний Ургант", где обсуждалось ее интервью с Еленой Блиновской. Хейтеры не поскупились на колкие комментарии в адрес Ксении.

"Почитала комментарии на страничке "Вечернего Урганта". Какие же все-таки прекрасные люди, эти милые комментаторы чужой красоты и национальности. Меня часто спрашивают про то, как себя сделать сильным.

Так вот, сила характера и адекватная самооценка человека определяется совершенной свободой от чужого мнения", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Ксения отметила, что к ней часто обращаются за советом, как справиться с негативом в Сети.

"Мне даже звонят "как специалисту" мои звездные друзья, столкнувшиеся с хейтерством в Интернете: "Я переживаю, почему меня так обсирают, как ты с этим справляешься, поделись!". Так вот, я не справляюсь, мне, правда, плевать.

Я твердо знаю, что быть непохожей на других - это грех, который не прощает ни одно общество. И также я знаю, что не слушать мнение других о себе это, как минимум, логично. Ибо оно всегда до конца необъективно.

Вдумайтесь, другой человек судит и размышляет о том, кем никогда не был и даже с кем чаще всего незнаком! Ты ведь не прислушиваешься к слепцу, описывающему красоты природы, или к глухому, рассказывающему о том, как поют птицы?" - продолжила она.

Собчак уверена, что хейтеры, отпуская обидные комментарии, поднимают свою самооценку.

"Людям абсолютно плевать на тебя. Когда они пишут что-то, как им кажется, неприятное для тебя, они просто пытаются поднять свою самооценку за твой счет. То есть решают свои проблемы, до тебя нет никому никакого дела. Так что я с полуголыми, зашнурованными моим другом Давидом Кома ногами поскакала дальше. Всем мира", - резюмировала телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953784-lyudyam-absolyutno-plevat-na-tebya-sobchak-dala-sovet-kak-spravitsya-s-heytom-v-seti/