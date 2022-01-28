"Заработать деньги - это не суперсложно": Ксения Собчак порассуждала об успешных людях

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак подняла в своем блоге тему денег, успешности и лидерства. По мнению знаменитости, заработать деньги и жить достойно вовсе не сложно. Она также перечислила то, что обычно мешает заработку людей, передает NUR.KZ.

В Instagram Ксению спросили, каких людей она любит.

"Я люблю людей с лидерскими качествами, интересующихся жизнью, успешных. Не потому что у них деньги, а потому что деньги, это тоже нужно понимать, это такая энергия, которая все равно сопровождает какие-то внутренние сильные качества, как правило. Большие деньги - это никогда не может быть случайно.

То есть все эти разговоры про то, что "ему просто повезло", "он там воровал" и так далее. Но ты никогда не удержишь эту энергию, если в тебе нет этой силы", - заявила Собчак.

По мнению телеведущей, если у человека нет "силы духа и способности удерживать и приумножать", то он просто не удержит никакое состояние.

Ксения также подчеркнула, что богатые люди ее окружают вовсе не потому, что ей нужны чьи-то деньги.

"Мне, в принципе, своих достаточно. А потому что, как правило, это тоже признак некоего лидерства, да. Лидеры, они успешны всегда. Необязательно они олигархи все, но успешные люди в принципе.

Заработать денег - это не суперсложно, чтобы жить достойно. Это не суперглобальная задача. Это как в школе учиться на "тройки". Это не то, чтобы учиться на "пятерки" в олимпиадной гимназии. То есть я это сравниваю со школой. И это максимально просто, если ты знаешь правила и слушаешь, что говорит учитель на уроках", - уверена она.

Собчак также отметила, что у многих людей само понятие "деньги" связано с опасностью - они боятся хорошо зарабатывать из-за страха, что вместе с большими финансами придут и проблемы.

"Они прям боятся денег. И вот это: "А мы будем зарабатывать больше - налоговая придет", "Ой, а здесь нас ограбят" и так далее. И это тоже такой запретительный важный фактор: люди знают, что там, где большие деньги, там больше каких-то рисков и больше проблем. И они просто искренне этого не хотят. Потому что им страшно, они не хотят никаких проблем", - высказалась Ксения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953430-zarabotat-dengi-eto-ne-superslozhno-kseniya-sobchak-porassuzhdala-ob-uspeshnyh-lyudyah/