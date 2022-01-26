"Не пытаться быть удобной, расставлять границы": Дана Есеева дала советы новоиспеченным келин

Дана Есеева с дочерью. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша, супруга вайнера Мейржана Туребаева, дала советы новоиспеченным невесткам. Она порекомендовала девушкам не стараться быть удобными для всех и сразу отстаивать свои границы, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети спросили Дану в Instagram, что она могла бы посоветовать девушкам, которые недавно вышли замуж и стали невестками.

"Не притворяться другим человеком. Не пытаться быть удобной во всем. Потом сложнее будет признаваться, что вы другая и хотите жить своей жизнью. Вежливо и экологично расставляйте свои границы сразу", - написала Есеева.

Дана Есеева с дочерью. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Накануне Дана вернулась из Москвы. Поклонники спросили ее о впечатлениях об этом городе.

"Когда я прилетела впервые в Москву, это было 14 лет назад, мне она не понравилась. Я думала, никогда больше не захочу сюда. Наверное, потому что мне нечем было здесь заняться. Сейчас здесь мой институт, преподаватели. Много друзей. Планы, проекты, которые, я думаю, воплотятся. Город очень большой и мне это нравится. Я чувствую себя уютно. Мне нравятся места, где сильная энергетика", - призналась блогерша.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Еще один вопрос от подписчиков касался переезда, но не в Москву, а в колхоз. В ответ Дана предположила, что однажды настанут времена, когда ее семья будет периодически жить на жайляу.

"Мы давно обсуждаем с мужем собственное скотоводство. Это его мечта. Не скажу, что моя тоже. Но я его поддерживаю. Думаю, будут времена, когда мы периодически будем жить на жайляу. Свежий воздух, тишина, волки. Что может быть прекраснее", - посмеялась Есеева.

Story Даны Есеевой. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953042-ne-pytatsya-byt-udobnoy-rasstavlyat-granitsy-dana-eseeva-dala-sovety-novoispechennym-kelin/