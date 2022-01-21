"Созданы друг для друга": Оксана Акиньшина поделилась фото с Данилой Козловским

Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Фото: instagram.com/akinshok2013

Актриса Оксана Акиньшина поделилась в соцсети совместным снимком с Данилой Козловским. Актеры снялись в сериале "Карамора" и вместе появились на его премьере.

Слухи о романе Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского появились больше года назад. Интерес к развитию отношений артистов подогрело то, что они вместе снялись в одной картине, пишет "СтарХит".

Фотографии, сделанные во время премьеры сериала "Карамора", Оксана разместила в своем Instagram, что вызвало неоднозначную реакцию у ее подписчиков.

"Очень красивые люди", "Какая вы красивая пара с Козловским", "Красавчики", "Шикарная пара", "Как приятно смотреть на хороших, настоящих людей", "Обожаю обоих", "Вы так гармоничны вместе! Смотрю и радуюсь за вас искренне", "Счастья вам, ребята", "Здорово смотритесь", "Очень гармоничная пара", "Вы созданы друг для друга", - написали фанаты.

Однако не все были восхищены их совместным выходом в свет. Моралисты пристыдили актера, у которого есть маленький ребенок. В 2020 году актриса Ольга Зуева родила от Козловского дочь. Пара распалась год спустя.

Акиньшина же замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. Супруги объявляли о разводе в 2018 году, но остались вместе. Однако многие считают, что их семья все же распалась.

"Какой кошмар. Вот нравы. Бросил жену и дочь!", "Оксана, не верь ему", "А как же жена с дочерью?" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952416-sozdany-drug-dlya-druga-oksana-akinshina-podelilas-foto-s-daniloy-kozlovskim/