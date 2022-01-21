"Надо много детей": только родившей Айсауле Бакытбек посоветовали "не останавливаться"

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек вернулась домой после рождения дочери. Опубликовав кадры с выписки из роддома, молодая мама сразу же получила нравоучения о том, что нужно рожать много детей - фанаты посоветовали ей "не останавливаться", передает NUR.KZ.

Фото из роддома с врачами и своей семьей Айсауле опубликовала в своем Instagram.

"В добрый путь", - лаконично написала она.

Пользователи соцсети поздравили ее с рождением ребенка и похвалили за выписку, которая, судя по фото, прошла без помпезности.

"Как же все скромно. За это я вас и уважаю. С рождением дочурочки. Пусть малышка растет на радость. У нее классная мама. И две классной бабушки. А это уже все говорит за себя", "Счастливой жизни малышке!", "Поздравляем с первенцем", "Поздравляю с выпиской из роддома и хочу пожелать здоровья маме и малышке", - написали они.

Между тем, не успела молодая мама поделиться фотографией из роддома, как ей тут же начали советовать "не останавливаться" на рождении одного ребенка.

"Запомните, Айсауле, это один из главных счастливых моментов в вашей счастливой жизни, не останавливайтесь, надо много детей", - заявила одна из подписчиц.

Стоит отметить, что блогерша, как и многие, не любит нравоучения, поступающие в ее адрес. Так, например, до объявления о беременности она отругала людей за советы родить ребенка. А недавно Айсауле высказалась в адрес тех, кто решил поуказывать, как ей следует одеваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952249-nado-mnogo-detey-tolko-rodivshey-aysaule-bakytbek-posovetovali-ne-ostanavlivatsya/