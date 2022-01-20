"Родилась, чтобы радовать светом": Волочкова в день рождения показала детские фотографии

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова отмечает сегодня 46-летие. Знаменитость поделилась подборкой архивных фотографий. Подписчики поздравили балерину, но не остались в стороне и хейтеры, передает NUR.KZ.

Вчера Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала, устроив на борту самолета, летевшего из Мальдив в Москву, дебош из-за маски. Позже балерина рассказала о скандале в самолете. Артистка намерена подать в суд на стюарда.

Однако сегодня, овеянная ностальгией по прошлому, Волочкова поделилась дорогими сердцу кадрами. На фотографиях она запечатлена еще малышкой вместе с родителями, в подборке есть также кадры ее юности.

"Я точно знаю, что родилась в этот день, 20 января, не зря. Чтобы радовать вас на этой Земле моим светом", - написала Волочкова в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои комментарии. Они тепло поздравили артистку с днем рождения.

"Очень красиво", "Будь счастлива", "Самая красивая балерина", "Вы большой талант, восхищаюсь вашим характером, упорством, достижениями и красотой!", "Побольше выкладывайте такие фото", "Какая красавица", - написали они.

Однако даже в этот день хейтеры не промолчали.

"Что было и что стало", "Сергей, наверное, тихо убежал", "А как все хорошо начиналось", "Надоела эта прима-балерина", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952116-rodilas-chtoby-radovat-svetom-volochkova-v-den-rozhdeniya-pokazala-detskie-fotografii/