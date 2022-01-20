"Золотой папа": Давлетяров восхитил фанатов танцами с детьми и словами о семейных ценностях (видео)

Арман Давлетяров с семьей. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров затронул тему семейных ценностей и важности проведения времени с детьми. Он отметил, что в такие минуты человек заряжается энергией, которая важна для покорения новых вершин и целей, передает NUR.KZ.

На личной странице в Instagram Арман Илюбаевич выложил трогательное видео, на котором он танцует со своим детьми.

"Очень важно всегда находить время для своих детей и наслаждаться самому этими моментами. Потому что именно в такие минуты и часы ты и заряжаешься энергией, которая тебе важна для покорения новых вершин и целей. А еще это просто счастливые минуты твоей жизни, которые навсегда остаются в твоем сердце и сердцах ваших детей.

Старшие уже выросли - так их на руки уже и не возьмешь, но с ними другие интересы и разговоры. И конечно, свои проблемы и вопросы. Как говорят, маленькие дети - маленькие проблемы, большие дети - большие проблемы. Но они все решаемы, если к каждому подходить с вниманием, любовью и пониманием его позиции. На этом видео со мной танцуют Айя и Давуд, за роялем Аят", - написал медиаменеджер.

Поклонники, которые всегда восхищаются отцовскими качествами Давлетярова, не смогли оставить без внимания милые кадры.

"Вы настроение всем подняли, вот так бы все папы на земле радовались со своими детьми", "Здесь прекрасно все: и музыка, и папа, и дети. Спасибо за настроение", "Золотой папа! Счастья вашей семье!" - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952027-zolotoy-papa-davletyarov-voshitil-fanatov-tantsami-s-detmi-i-slovami-o-semeynyh-tsennostyah-video/