"По этому кругу бегала 15 лет": Асель Садвакасова рассказала, как сидела на бесполезных диетах

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая сейчас находится на Бали вместе с мамой, призналась, что 15 лет шла к тому, чтобы обрести гармонию души и тела. Она поделилась советом, как начать жить, наслаждаясь и радуясь каждому дню, передает NUR.KZ.

В июне прошлого года Асель Садвакасова ошеломила фанатов своим кардинальным преображением. Осенью знаменитость переехала в Москву и показала новое жилье. Позже Асель рассказала о переменах в жизни и улетела на Бали. Свои наблюдения и выводы актриса озвучила в новой публикации в Instagram.

"Любые диеты и спонтанный спорт - это зло для нас и нашего организма. Как килограммы уходили, они возвращаются, так еще приводят с собой парочку друзей.

Я поняла для себя, что во всем важен и нужен баланс. Наш организм не дурак, если вы его в чем-то ограничили, поверьте мне, он все равно это доберет", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Продюсер призналась, что никакие диеты не помогали ей достичь желаемого результата.

"Я уверена, вы сталкивались с такими ситуациями - сидишь на диете, держишься, держишься и потом бац - срыв и понеслось. После ходишь и ругаешь себя за съеденный торт или бургер и килограммы по новой возвращаются.

Или покупаешь абонемент в спорт зал, ходишь вроде несколько раз, потом какие-нибудь праздники и все - желание отпало, мотивация тоже, и снова себя винишь за слабую силу воли. Я по этому кругу бегала лет 15", - продолжила она.

Замкнутый круг Асель удалось разорвать, найдя ключ к решению проблемы. Ей удалось достичь гармонии души и тела, услышать свой организм, принять себя, отпустить обиды и убрать психологические блоки. Теперь актриса радуется каждому дню, занимается йогой, медитирует и много гуляет на свежем воздухе.

"Для того, чтобы быть здоровой и стройной не нужны ограничения. Наоборот, нужны поступательные шаги и бережное к себе отношение.

Я ем, правда, все, что хочу. Просто есть определенная формула, как это нужно делать. Благодаря своим инструментам я стала жить спокойно, свободно, наслаждаюсь жизнью и вкусной едой, прекрасно выгляжу и главное - классно чувствую себя", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951948-po-etomu-krugu-begala-15-let-asel-sadvakasova-rasskazala-kak-sidela-na-bespoleznyh-dietah/