"Носила сапоги, доставшиеся от сестер": Дарига Бадыкова рассказала о трудном детстве

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Актриса Дарига Бадыкова, полюбившаяся зрителям по сериалам "Келінжан" и "Женатики", франшизе "Бизнес по-казахски", рассказала, как стремилась к своей мечте. Еще девочкой Дарига грезила об актерской профессии, передает NUR.KZ.

Дарига Бадыкова поведала о своем детстве. Она мечтала стать актрисой с малых лет. Но воплотить мечту в реальность было нелегко.

"Непросто было прийти к искусству. Не было еды, денег, положение было трудное. Еще пятилетней я стала выступать. Но у меня не было красивых туфель и платьев для сцены. Я была рада надеть то, что есть. Ни у кого ничего не просила.

Настолько я любила творчество, что шла пешком из аула в райцентр около шести километров, чтобы добраться до дома культуры. Мой дедушка по материнской линии был пастухом. У него была бричка с лошадью. Иногда мне везло, и я добиралась до места назначения вместе с ним.

Разве запасешься сапогами, если ходить почти каждый день так далеко. Я носила сапоги, доставшиеся от сестер. Наконец удача улыбнулась мне и мы переехали в районный центр", - написала она.

Актриса вспоминает, что в ее ауле не было никаких кружков для детей. Школьники не знали, чем себя занять в свободное от учебы время.

"Ни одного кружка не было. Как только их организовывали в школе, так сразу они и закрывались. То учитель переведется в другое место, то ведущий кружка запьет.

Дети слонялись без дела. Мне помогло, что природа была щедра ко мне и наделила талантом. Выручал также дом культуры. Там я позже работала. Выезжала на гастроли со старшими коллегами: мы объехали аулы, райцентры, ездили в город.

Ежегодно я участвовала в конкурсе "Звезды Тараза", откуда всегда возвращалась с победой. Моими призами были ковер, магнитофон, помню, дарили даже скот", - рассказала она.

Сама актриса считает, что творческие кружки очень нужны для развития детей, они приучают ребят к искусству, раскрывают грани их таланта.

Ранее мы писали, что Дарига Бадыкова представила новый трек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951765-nosila-sapogi-dostavshiesya-ot-sester-dariga-badykova-rasskazala-o-trudnom-detstve/